Ballando con le Stelle tweet a luci rosse del social media manager: ''Mi manca succhiarlo al capo nei cessi''

Un Tweet a luci rosse apparso sul profilo del social media manager del programma di Rai Uno Ballando con le Stelle che su Twitter scrive: ”Mi manca succhiare il ca**o del mio capo nei cessi”. Un messaggio davvero fuori luogo e ora il social media manager molto probabilmente perderà il posto anche se la Rai vuole vederci chiaro e pensa a un accesso non autorizzato. Ha quindi presentato denuncia presso la Polizia Postale.

Il tweet del social media manager di Ballando con le Stelle

Nelle scorse ore, proprio sul profilo ufficiale Twitter di Ballando con le stelle, è comparso il seguente retweet: ”Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei ce**i, era una cosa che amavo da morire”. ”Mi sa che sta per essere licenziato il social media manager di Ballando con le stelle”, ha scritto qualcuno. ”Social media manager di #BallandoConLeStelle noi ti vogliamo bene”, ha commentato ironico qualcun altro. Un hacker si è impossessato dell’account?

La conduttrice del programma, Milly Carlucci, su Twitter ha commentato: ”Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. É un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi”.

La replica della Rai

”La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle. E’ in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato. La Rai sta procedendo alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo twitter di Ballando Con le stelle”.