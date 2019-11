Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen ospite a Italia Sì: “Ecco la verità sulla rottura con Stefano Oradei”

ROMA – Veera Kinnunen si confessa a Italia Sì: “Si è parlato moltissimo della mia vita privata, io non ho parlato finora perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità”.

La ballerina di Ballando con le Stelle ha deciso di rompere il silenzio e raccontare nel programma di Marco Liorni la sua versione dei fatti sulla fine della storia d’amore con il collega Stefano Oradei. La Kinnnunen ora è fidanzata con l’ex calciatore Dani Osvaldo: i due si sono conosciuti proprio sulla pista del programma targato sempre Rai Uno e condotto da Milly Carlucci.

Veera ha deciso di rompere con Oradei dopo undici anni di fidanzamento. La notizia era stata data dai settimanali di gossip. I due erano infatti stati immortalati mentre litigavano in strada per via della gelosia di Oradei nei confronti di Dani Osvaldo. La Kinnunen ha spiegato: “Quella notte c’era stata una litigata con atteggiamenti poco consoni. Non entrerò nei dettagli perché ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono dire ma l’episodio ha sicuramente segnato la nostra storia. In realtà il motivo di quella lite non era la gelosia, la nostra coppia era in crisi da molto prima, quello che succede dietro le porte chiuse nessuno lo sa”. La ballerina ha aggiunto ancora: “Abbiamo avuto una crisi forte molto prima. Può essere che era geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura”.

Veera Kinnuen ha poi precisato che la sua relazione con Osvaldo è nata quando lei era già single: “Io ho la coscienza apposto, eravamo già una coppia rotta. Quando ho inziato la mia storia con Dani ero una donna libera”. Ora la ballerina di origini svedesi e Oradei si rincontreranno nel programma condotto da Milly Carlucci a partire da marzo 2019: “Siamo professionisti, facciamo questo di mestiere. Siamo persone mature e bisogna andare oltre. Con Stefano c’è rispetto reciproco, ci vogliamo bene. Non avremo problemi a lavorare insieme”, ha concluso la ballerina.

Fonte: Italia Sì