Ballando con le Stelle, l’ex concorrente Samanta Togni sposa Mario Russo

ROMA – Samanta Togni e Mario Russo si sono spostati a Narni in Umbria. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha sposato il suo fidanzato alla presenza di molti vip. Primo tra tutti Samuel Peron: il maestro di Ballando ha infatti fatto da testimone alla Togni che si è presentata in abito bianco con cilindro in testa. Bianca sia la giacca con taglio maschile, sia la gonna sotto.

Lo sposo era invece con un look più classico. Gli invitati, circa 140 in tutto, hanno voluto omaggiare i due sposi scattando diverse foto che sono state pubblicate sui social. Il matrimonio si è svolto a Mulino Eroli di Narni: lei è infatti originaria di Terni, olto vicina al luogo prescelto per le nozze. Lui che nella vita fa il chirurgo plastico è invece originario di Napoli. Presenti alla cerimonia anche Luca Tomassini, il coreografo e ballerino di Ballando, Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Sara Di Varia, Anastasia Kuzmina.

Assente, invece, la conduttrice dello show Milly Carlucci. La cerimonia è stata officiata dal sindaco della cittadina umbra, Francesco De Rebotti.

Mario Russo è un chirurgo plastico che dirige una clinica in Dubai. “La vita ha molta più fantasia di noi – aveva scritto Samanta Togni su Instagram annunciando le nozze ad ottobre – Qui ero alla Rocca di Narni, poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa. Chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione”.

Fonte: Leggo, Instagram