ROMA – Elena Braccini si confessa. La ex compagna di Dani Osvaldo, star di questa edizione di Ballando con le stelle, ringrazia Milly Carlucci che ha portato a Roma il padre delle sue due figlie. “Mi ha abbandonata incinta. Non vedeva le figlie da due anni. Ma adesso viene quasi tutte le domenica”.

In una intervista al settimanale Oggi Elena ricorda quando nel 2007 cominciò la storia con il calciatore. Lei lavorava come hostess sulle tribune dello stadio Franchi e nel frattempo studiava architettura. I due hanno avuto una bimba, ma quando lei era incinta della seconda figlia lui la avrebbe lasciata improvvisamente.

“Stetti malissimo, andai in depressione – ha raccontato Elena -: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione. In più, era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine. Un supplizio”.

A far riprendere Elena sarebbe stata la prima figlia Victoria. “Quando Dani era in Argentina – ha spiegato la donna – non rispondeva al telefono, era impossibile parlare con lui. Le mie figlie non vedevano né sentivano il loro babbo da due anni ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno”.

Adesso i rapporti vanno molto meglio: “Chiama spesso le figlie – conclude Elena – viene quasi tutte le domeniche a trovarle. È più sereno, maturo. Speriamo duri”.