ROMA – Momenti di dolcezze all’ultima puntata di Ballando con le stelle 2019. Dani Osvaldo ha voluto dedicare una canzone alla sua insegnante di ballo, Veera Kinnunen. E’ stato un momento molto toccante, che è stato seguito da un valzer.

“È il mio modo di ringraziarla – ha spiegato l’ex calciatore nella clip di presentazione – perché il suo affrontare le situazioni mi ha contagiato. Lei vuole risolvere sempre tutto, non lascia mai le cose in sospeso. Io non sono così e mi piacerebbe essere come lei”.

L’argentino ha cantato dal vivo davanti a Veera, con la quale ha instaurato un ottimo feeling, tanto da aver dato luogo ad un piccolo scandalo nelle scorse settimane. Veera è fidanzata con Stefano Oradei, anche lui ballerino nel programma di Milly Carlucci, che ha ammesso di essere stato geloso del giocatore.

La coppia ha anche litigato proprio a causa di Osvaldo, ed è dovuta intervenire la conduttrice, che ha chiesto ad Oradei di chiedere scusa a tutto il pubblico.

La canzone di Osvaldo si conclude con la frase “sono un uomo libero”, e non è chiaro se si tratti di una dichiarazione d’amore. Ma di certo Veera libera non è, anche se è stata molto toccata dal gesto dell’ex giocatore: “Sono svedese e quindi non piango. Mi sentivo imbarazzata, però è un gesto bellissimo. Non capita tutti i giorni”. (Fonte: Ballando con le stelle)