ROMA – Brutto incidente con lo snowboard per il concorrente di “Ballando con le Stelle” Francisco Porcella. Il ballerino di “Ballando con le Stelle” si è lussato una clavicola dopo una brutta caduta con lo snowboard.

Su Instagram il surfista di origini sarde si è sfogato così: “Un tempismo proprio perfetto per farmi male. Lussazione della clavicola. Almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato!? Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastacia Kuzmina. Sappiate che apprezzo tantissimo il vostro sostegno“.