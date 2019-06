ROMA – La rivincita di Nunzia De Girolamo contro la giuria di Ballando con le stelle arriva via Instagram. La ex parlamentare di Forza Italia ha avuto diversi scontri con i giurati, in particolare con Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. E dopo la fine del programma condotto da Milly Carlucci ha deciso di prendersi la rivincita.

Lo ha fatto postando sul proprio account Instagram lo screenshot con la classifica dei concorrenti del programma Rai stilata in base ai voti del pubblico da casa. E per il televoto lei e il ballerino Raimondo Todaro, arrivati al quinto posto in finale, sono primi con il 25,71 per cento dei voti.

A corredo dell’immagine De Girolamo ha scritto: “Non posso che dirvi, ancora una volta, grazie di cuore. Stamattina hanno pubblicato il televoto di tutte le puntate! Sono francamente senza parole per l’affetto che mi e ci avete dimostrato! Io e @todaroraimondo siamo stati votati da casa con percentuali molto molto alte. Questa è la mia e la nostra grande vittoria ed oggi sono emozionata più di ieri. Quello che contava davvero per me era ed è il vostro giudizio e le emozioni che ci siamo regalati in questi mesi. Vi prego però non scrivete parole pesanti contro la giuria. Lo dico a tutela delle tante persone di cuore e perbene che mi scrivono e ci hanno sostenuto. Il gioco è così: ad alcuni di loro è anche concessa qualche parola che spesso, diciamolo, è andata anche oltre il semplice giudizio tecnico del ballo. Ma va bene così: siamo entranti nei vostri cuori, puntata dopo puntata. E, come vedete, anche ieri sera eravamo primi al televoto. Siete strepitosi! @ballandoconlestelle è stata una straordinaria esperienza, iniziata tra dubbi, incertezze e perplessità, ma terminata con una grande gioia! Grazie ancora e… ci rivediamo molto presto con nuove avventure”.