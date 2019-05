ROMA – Pamela Prati e Mark Caltagirone ballerini per una notte a Ballando con le Stelle? E’ l’idea geniale, anche se improbabile, lanciata da Guillermo Mariotto, uno degli storici giudici del dancing show di Milly Carlucci. Da settimane non si parla d’altro che delle presunte nozze, poi annullate, della ex star del Bagaglino con il misterioso uomo che nessuno ha mai visto. E Mariotto non ha potuto fare a meno di dire la sua sul cosiddetto Prati-gate.

Lo ha fatto in una delle sue Instagram Stories, rispondendo alla domanda di un follower: “Ti piacerebbe vedere in pista Pamela Prati e Mark Caltagirone?”. Proprio ieri, sabato 11 maggio, è andata in onda l’attesissima intervista della Prati a Verissimo dove la showgirl ha risposto al fuoco di fila di domande di Silvia Toffanin che sulle sue nozze avrebbe dovuto avere l’esclusiva.

E’ stata la stessa Toffanin a sostenere di non crederle più e di sentirsi presa in giro. Pamela Prati ha invece continuato a sostenere la sua versione, fino al colpo di scena: quando si è allontanata dallo studio con la scusa di telefonare al suo futuro sposo e non è più rientrata per buoni 30 minuti. Al suo ritorno ha mostrato una foto del fidanzato che a detta di molti neppure esisterebbe. Ma l’unica a poterla vedere, al riparo dalle telecamere, è stata la Toffanin. “Un bel ragazzo – ha commentato con un certo scetticismo la conduttrice – Per quanto posso saperne io, potrebbe essere… che so, il cugino o il fratello di Eliana Michelazzo”.

Mariotto ha quindi risposto al suo fan lanciando una frecciatina a Pamela Prati: “Beh si mi piacerebbe vederli in pista, una coppia così ben assortita non è mai capitata. Una bella donna con un fantasma!”. (Fonte: Instagram)