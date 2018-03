Ballando con le Stelle, Gessica Notaro debutta con una samba. E lo spietato Mariotto si commuove

ROMA – Debbutto ruggente per Gessica Notaro a Ballando con le Stelle. La miss sfregiata in volto con l’acido dall’ex Eddy Tavares, è riuscita a strabiliare pubblico e giuria del programma danzante.

Gessica Notaro, in coppia con Stefano Oradei, si è esibita in una samba e ha sorpreso tutti con le sue abilità di ballerina, piazzandosi altissima in classifica.

Per lei è stato l’ennesimo momento di rivalsa: all’Auditorium del Foro Italico, in diretta su Rai1, Gessica ha ballato per tutte le donne vittime di soprusi. “Essere qui – ha detto – è la mia rivincita, la migliore punizione per l’uomo che mi ha sfregiata”.

Col suo sorriso ha saputo commuovere persino Guillermo Mariotto, il più cinico tra i giudici del programma. “Non siete sole in questa battaglia”, ha detto lui con la voce rotta e il pensiero rivolto alle stesse donne che la Notaro ha spiegato di volere aiutare. “Sei anche brava”, aggiunge.

Il paso doble sulle note di Despacito conquista anche i colleghi. “È venuto benissimo”, commenta Fabio Canino. “Mi è piaciuto tantissimo – concorda Caroline Smith, presidente di giuria – vai avanti così, bella ritmica, bella coordinazione del corpo”. Poi un consiglio: “Devi lavorare un pochino sulle gambe”.

Risultato: 43 punti che fruttano il primo posto nella classifica provvisoria.

(Foto Ansa)