ROMA – Milly Carlucci ha un sogno, portare Cristiano Ronaldo a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto la conduttrice del talent di Rai Uno a Oggi: “Se da tifosa juventina vorrei vedere un paso doble di Cristiano Ronaldo? Per ora lasciamolo giocare e segnare. Alla parete ho una foto di lui che solleva la maglia e mostra gli addominali. Sono stata chiara. Chi vuol fare gesti simili in trasmissione deve avere una tartaruga così. Altrimenti si astenga”.

Milly Carlucci commossa per Carolyn Smith.

A Ballando con le Stelle torna Carolyn Smith, non come giudice ma come ballerina per una notte. Carolyn, afflitta da un tumore, ha commosso tutto lo studio ballando Paid my dues di Anastasia.

Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime durante la presentazione dell’esibizione: “Lei è una persona molto speciale, una persona che in tutti i momenti di difficoltà e più bui, è lei che è stato un luminoso esempio di forza e determinazione. Ci ha illuminato la strada e mostrato come comportarci. E’ una sorella per tutti noi e forse non siamo riusciti mai a dirle fino in fondo, quanto le vogliamo bene. Questa di stasera è l’occasione per dirle, sei una sorellina, ti vogliamo tutti bene”. (Fonte Oggi).