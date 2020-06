ROMA – Ci sarà anche Alessandra Mussolini nel cast di Ballando con le stelle. Sarà la ex parlamentare la tredicesima concorrente del talent Rai.

Ad ufficializzare il gossip è stata la stessa Mussolini a Libero Quotidiano.

Al quotidiano la politica ha anche rivelato di aver ricevuto una proposta anche da un programma concorrente, il Grande Fratello vip.

Alfonso Signorini però non sarebbe riuscito nell’intento di convincere Mussolini, che così sarà nel cast di Milly Carlucci, che tornerà in onda a settembre dopo l’improvvisa interruzione in primavera dovuta all’emergenza coronavirus

“Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”, ha spiegato Alessandra Mussolini.

E poi ha annunciato: “Sarò imprevedibile. Potrà succedere di tutto”.

Ballando con le stelle, la squadra di Milly Carlucci

Oltre ad Alessandra Mussolini prenderanno parte alla nuova edizione del programma Rai Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Lina Sastri, Elisa Isoardi, Paolo Conticini e Tullio Solenghi.

La conduttrice ha poi annunciato che tornerà, sempre nella prossima stagione, anche alla conduzione de Il Cantante Mascherato, di cui è attesa la seconda edizione nei primi mesi del 2021.

Niente Ballando con le stelle, invece, per Miriana Trevisan. In una recente intervista la ex ragazza di Non è la Rai aveva confessato che il programma di Milly Carlucci “sarebbe il mio sogno”.

E su Milly aveva detto: “La stimo tantissimo. Mi piace il suo modo di fare tv e poi Ballando sarebbe un modo per rimettermi in gioco con la danza”. (Fonte: Libero Quotidiano)