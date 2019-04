ROMA – A Ballando con le Stelle torna Carolyn Smith, non come giudice ma come ballerina per una notte. Carolyn, afflitta da un tumore, ha commosso tutto lo studio ballando Paid my dues di Anastasia.

Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime durante la presentazione dell’esibizione: “Lei è una persona molto speciale, una persona che in tutti i momenti di difficoltà e più bui, è lei che è stato un luminoso esempio di forza e determinazione. Ci ha illuminato la strada e mostrato come comportarci. E’ una sorella per tutti noi e forse non siamo riusciti mai a dirle fino in fondo, quanto le vogliamo bene. Questa di stasera è l’occasione per dirle, sei una sorellina, ti vogliamo tutti bene”.

E’ poi andato in onda un filmato in cui parla Carolyn: “Sono tre anni e mezzo che vado avanti con le cure, ho paura di scendere le scale per via dei muscoli… La coordinazione del mio corpo è più devastante del tumore, mi ha portato e tolto via tutto quello che ho fatto per il ballo. Coordinazione zero. Non so quante volte ho chiuso le porte della mia camera da letto e ho pianto. Ogni mattina indosso il sorriso: non significa che non ho problemi ma lo tengo per me. Presto voglio tornare come Carolyn di una volta ma più forte. Fare questa esibizione per me sarà come una vincita…”. (Fonte RaiPlay).