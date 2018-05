ROMA – Cesare Bocci e Alessandra Tripoli hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle che si è conclusa ieri sera, sabato 19 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nella finalissima della trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci, in cui la special guest è stata Gina Lollobrigida, l’attore e la ballerina hanno avuto la meglio su Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, che si sono fermati al secondo posto.

L’interprete di Mimì Augello nella fiction Il Commissario Montalbano e la compagna di ballo si sono guadagnati il 67% delle preferenze.

Come spiega Leggo,

Le due coppie erano arrivate in finale dopo le varie scremature che si sono susseguite nel corso dell’ultima puntata, in cui Milly Carlucci ha ricordato, commossa, il grande Bibi Ballandi, produttore e autore televisivo di grande visione e lungimiranza. I componenti delle due coppie finaliste si sono aggiudicati anche delle coppe per il risultato ottenuto. (…) La prima scrematura aveva visto l’eliminazione delle coppie Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro e Nathalie Guetta-Simone Di Pasquale, giunte al quinto posto ex aequo. Si è così passati alle semifinali: Giaro Giarratana-Lucrezia Lando contro Francisco Porcella-Anastasia Kuzmina e Gessica Notaro-Stefano Oradei contro Cesare Bocci-Alessandra Tripoli. In finale sono arrivati Porcella e Bocci, con la vittoria di quest’ultimo.