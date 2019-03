ROMA – Dal mondo della moda a quello del grande pubblico televisivo. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci a Vieni da me tutti i chiedono chi siano i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio. I due bellissimo modelli infatti prenderanno parte al programma Ballando con le stelle 2019 in partenza il prossimo 30 marzo su Rai 1.

Ma chi sono i due gemelli Sampaio? Nati a Parigi nel 1986, i due gemelli si trasferiscono a Felgueiras, in Portogallo, all’età di 5 anni con i loro genitori. Entrati nel mondo della moda in tenera età, hanno lavorato a New York per dieci anni e di recente sono tornati in Portogallo, dove hanno lanciato il loro marchio di calzature “Deux Sampaio”.

Kevin è single, anche se la scorsa estate era stato pizzicato insieme a Madonna, mentre il cuore di Jonathan sembra essere impegnato ormai da molto tempo. I due sono stati avvistati a Roma, in Italia, già da un paio di giorni e ormai è confermato: prenderanno parte all’edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda nelle prossime settimane.

La Carlucci ha spiegato che la modalità di gioco per loro non è stata ancora decisa: non è ancora sicuro che gareggino l’uno contro l’altro con due ballerine oppure che ne nasca un trio danzante. Quel che è certo è che Kevin e Jonathan sono un duo che sembra pronto a lasciare le passerelle senza rimpianti per conquistare il pubblico italiano.

Fonte Vieni da me