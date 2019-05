Ballando con le stelle, classifica semifinale: ecco chi rischia di uscire

ROMA – Suor Cristina ed Enrico Lo Verso sono i due concorrenti a rischio eliminazione dalla prima semifinale di Ballando con le stelle, entrambi a zero punti. La serata del 24 maggio il dance show condotto da Milly Carlucci vede i due concorrenti sfidarsi nell’ultimo posto della classifica, ma solo sabato 25 maggio si scoprirà chi dovrà lasciare il programma. Intanto sul podio si attesta Milena Vukotic, seguita da Lasse Matberg ed Ettore Bassi.

La serata della prima semifinale di Ballando con le stelle si è conclusa con una sfida per lo spareggio. Suor Cristina che danza con l’Oradei Team ed Enrico Lo Verso, in coppia con la ballerina Samanta Togni, hanno ottenuto zero punti e dovranno sfidarsi a suon di danza la sera di sabato, per sapere chi sarà eliminato.

Subito fuori dal podio ci sono Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, con 25 punti, mentre le coppie formate da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro e Angelo Russo e Anastasia Kuzmina registrano 50 punti. Al terzo posto finisce Ettore Bassi, che danza con la maestra Alessandra Tripoli, con 60 punti, mentre Lasse Matberg e Sara Di Vaira guadagnano 70. La prima posizione va alla donna “di carattere” Milena Vukotic che danza in coppia con Simone Di Pasquale, a quota 90 punti