ROMA – Scoop del settimanale Oggi su Ballando con le stelle. Secondo quanto scrive la rivista di gossip nell’edizione in edicola da giovedì 11 aprile una ex concorrente del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci si sarebbe invaghita del suo maestro di ballo. Niente di male se non fosse che la ex concorrente in questione è sposata.

Al momento non si conosce l’identità della donna e del suo insegnante. Ma qualche sospetto può venire ripercorrendo la lista dei concorrenti della scorsa edizione.

In gara un anno fa ci furono tredici coppie: Gessica Notaro e Stefano Oradei, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi e Samuele Peron, Amedeo Minghi e Samanta Togni, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Christina Ich e Luca Favilla, Akash Kuman e Veera Kinnunen, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Don Diamond con Hanna Karttunen, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

I nomi sono molti, certo, ma riguardando i balli e le puntate della scorsa edizione forse qualche dubbio potrebbe venire… Intanto la produzione si prepara alla prossima puntata del programma, che vedrà una Milly Carlucci con la gamba fasciata. La conduttrice si è infatti fratturata il piede, “del metatarso del quarto dito. E quindi frattura completa… ne avrò per sei settimane”, ha spiegato a Francesca Fialdini e Tiberio Timberi.