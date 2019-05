ROMA – Continua la tensione tra Nunzia De Girolamo e la giuria di Ballando con le stelle. Secondo quanto documentato da Dagospia, infatti, la ex parlamentare di Forza Italia avrebbe messo like ad alcuni commenti assai poco gradevoli nei confronti dei giurati del programma condotto da Milly Carlucci.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, la De Girolamo, che balla in coppia con Raimondo Todaro, avrebbe messo like ed emoticon sorridenti ad alcune frasi come “In giuria sono dei culatt*** comunisti”, e ancora “Nunziatì che t’importa, sono solo due zecche nostalgiche”. Dagospia ha pubblicato gli screen shot in questione.

La vicenda ovviamente non è stata accolta bene dalla produzione del programma di Rai Uno. La De Girolamo avrebbe poi cancellato i commenti in questione, ma era ormai troppo tardi. Bisognerà adesso vedere che cosa decideranno gli autori del programma. E che cosa dirà o farà a riguardo Nunzia De Girolamo alla finale di venerdì 31 maggio. (Fonte: Dagospia)