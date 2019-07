ROMA – Elisa Isoardi potrebbe essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. La conduttrice de La Prova del Cuoco ed ex fidanzata di Matteo Salvini ha già preso parte al dance show durante l’edizione 2019 come “ballerina per una notte”, conquistando sia i giurati che il pubblico. Per questo motivo Milly Carlucci sarebbe pronta a ospitarli in pista.

Intervistata da TvBlog, la Carlucci parla della possibilità di avere la Isoardi tra i concorrenti: “Avevamo parlato di questa possibilità. Successivamente ci siamo incontrate ancora e le ho detto ‘Guarda che io facevo sul serio’. Lei ha risposto: ‘Anche io, ma non ne sono capace’. Vediamo. Per dire che la cosa succederà bisognerà che lei ne sia convinta. Soprattutto per lei che ha un programma quotidiano da condurre come La Prova del cuoco, Ballando è un impegno serio”.

Se il toto-concorrenti richiederà ancora molto tempo, i giurati come ogni anno sono già certi. A valutare le performance di ballo saranno Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Dubbi invece sulla presenza di Stefano Oradei e Veera Kinnunen: la Carlucci aveva obbligato il ballerino e coreografo a scusarsi per l’eccesso di gelosia verso la compagna che danzava in coppia col calciatore Dani Osvaldo. Peccato che la gelosia non fosse poi così immotivata, dato che Veera e Osvaldo sono partiti in vacanza insieme e dalle foto su Instagram sembrano fare coppia anche nella vita. Con il povero Stefano che è finito “cornuto e mazziato”. (Fonte TvBlog)