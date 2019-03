ROMA – Ettore Bassi è uno dei concorrente dell’edizione 2019 di Ballando con le stelle e in una intervista ha rivelato di essere stato “vittima di stalkeraggio” dalla conduttrice Milly Carlucci. Per anni infatti la Carlucci ha chiesto all’attore di prendere parte al dancing show, ma lui ha svelato di aver sempre rifiutato per via di altri impegni.

Per questa edizione, però, Bassi è riuscito a liberarsi e intervistato da Blogo rivela: “Da parte di Milly Carlucci c’è stata un’azione di stalkeraggio morbido nei miei riguardi. Milly è stata estremamente tenace, appassionata e affettuosa con me, mi ha cercato diverse volte. In passato non avevo accettato a causa di altri impegni, mentre quest’anno le condizioni si sono combinate un po’ meglio”.

L’attore balla in coppia con la maestra Alessandra Tripoli e spiega di non aver mai fatto danza prima d’ora, per questo motivo non sente di partire avvantaggiato nella sfida di Ballando: “Non ho mai fatto danza, solo un po’ di tango per una serie tv e piccole cose per un musical, ma in questo modo mai. L’inizio è stato traumatizzante, perché Ballando è una realtà dove il livello professionale è altissimo. È stato uno choc”. (Ballando con le stelle e Blogo)