ROMA – Gli avvocati di Edmond Tavares, l’ex compagno di Gessica Notaro condannato a 10 anni per averle gettato l’acido in faccia sfregiandola e a 8 anni per lo stalking, chiedono di mandare via Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone da Ballando con le stelle.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Gli avvocati e Riccardo Luzi e Alessandro Pinzari hanno chiesto l’intervento delle autorità competenti per far sì che Gessica Notaro non citasse più Tavares. Una richiesta non condivisa da molte delle donne presenti al programma. In particolare, Milly Carlucci ha preso pubblicamente le parti della concorrente sfregiata, così come le giudici Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone.

E adesso i legali hanno nuovamente replicato con una lettera: “Quello che è accaduto sabato 7 aprile nella trasmissione è gravissimo. Per gli insulti e gli attacchi che abbiamo ricevuto, per il modo in cui giudici e concorrenti commentano una vicenda processuale che non conoscono, e che non è ancora arrivata alla fine visto che finora c’è stata una sentenza di primo grado. Non possiamo continuare a tollerare quello che accade a Ballando con le stelle” hanno fatto sapere Riccardo Luzi e Alessandro Pinzari nel testo pubblicato dal Resto del Carlino.

Gli avvocati ora intendono scrivere un’altra lettera al ministero della Giustizia e all’autorità di vigilanza della Rai per chiedere “una volta per tutte di mettere fine a quel processo mediatico che si è scatenato contro Tavares nel programma televisivo. C’è in gioco una questione essenziale, un tema di diritto: i processi vanno fatti in aula, non in televisione. Chiediamo di porre fine a questa situazione, che non fa altro che esasperare in vista del processo alla Corte d’Appello”.

I due avvocati hanno citato esplicitamente Lucarelli e Bruzzone, chiedendo che vengano “subito allontanate dalla trasmissione”.

Immediata la replica della giornalista e blogger romana, che su Facebook ha scritto: