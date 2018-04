ROMA – Colpo di scena a Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci lascia. “Ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci.Voglio abbandonare Ballando con le Stelle”, ha scritto il concorrente su Instagram.

Ciacci è sicuramente uno tra i personaggi più in vista di questa edizione del talent di Rai Uno. La sua fama è stata accresciuta dal ballo con un uomo, Raimondo Todaro, che ha fatto molto parlare, scatenando anche le critiche di Zazzaroni.

Ora, però, Ciacci sembra aver deciso di lasciare la sfida, come ha scritto in un post su Instagram pubblicato dopo il malore avuto nell’ultima puntata dello show, poco dopo l’esibizione in un tango:

“Ho vissuto momenti migliori. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica. Ballando ti entra nello stomaco. Sono davvero molto provato” ha scritto Ciacci in un post su Instagram: “C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci. Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. (…) Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”.