Ballando con le Stelle, Giuliana De Sio e la storia del camerino distrutto: "Circolano foto..."

ROMA – Si riaccende la polemica sul camerino di Giuliana De Sio a Ballando con le Stelle.

L’attrice, tra le protagoniste della scorsa edizione nel programma di Milly Carlucci, era finita nella bufera per le voci su una sua presunta sfuriata dietro le quinte, durante la quale avrebbe sfasciato il suo camerino. Voci all’epoca smentite categoricamente dalla De Sio che attribuì tutto a una trovata degli sceneggiatori per alzare gli ascolti. “È stata un’idea degli autori – si era difesa – mentre io ero chiusa in una stanza senza monitor a farmi aggiustare l’abito con cui avrei dovuto ballare. Durante quell’ora si sono inventati questa cosa. E per quello non li perdono”.

Ma ora a riaccendere i riflettori sulla vicenda è Alberto Dandolo che su Oggi parla di misteriose immagini che testimonierebbero l’accaduto: