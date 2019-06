ROMA – Sara Di Vaira e Lasse Matberg stanno insieme? Se lo domandano in molti, soprattutto dopo aver visto l’affiatamento della coppia vincitrice di Ballando con le stelle. E lo ha domandato alla diretta interessata anche Eleonora Danile durante la puntata di Storie italiane andata in onda martedì 4 giugno.

Sara e Lasse hanno mostrato una grande complicità durante il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Lui, il gigante buono arrivato dalla Norvegia, e lei, la piccola e vivace maestra di ballo, hanno costruito un bellissimo rapporto. Amicale o non solo al momento però non è chiaro.

Ospite di Eleonora Daniele Sara Di Vaira ha negato che ci sia qualcosa di più di una bella amicizia. Ma allo stesso tempo ha ammesso che adesso che i genitori di Lasse sono tornati in Norvegia lei gli fa da infermiera in ospedale. Lasse, infatti, è stato ricoverato a Roma dopo un infortunio proprio sulla pista di Ballando con le stelle venerdì scorso.

“Non avrei mai pensato di finire in ospedale a prendermi cura di Lasse”, il commento divertito di Sara Di Vaira. Ma quando la Daniele le ha fatto notare che il loro rapporto non sembra solo amicale, lei ha risposto: “Non potrei mai rovinare il bellissimo rapporto che abbiamo ora è speciale proprio perché è così”.

Del resto per Sara non sarebbe la prima volta: in passato ha conosciuto quello che poi è diventato il suo compagno proprio a Ballando con le stelle. Si tratta di Marco Del Vecchio, con il quale la maestra ha avuto una relazione fuori dal programma, poi però terminata. Questa volta, però, forse davvero non è così. (Fonte: Storie Italiane)