ROMA – Lite durante le prove di Ballando con le stelle tra il ballerino Raimondo Todaro e la concorrente Nunzia De Girolamo. Il ballerino si è infuriato davanti al poco impegno di Nunzia, dicendole: “Se non ti fidi e non ti va bene la porta è lì”. E lei se n’è andata dallo studio dove si stavano esercitando.

La coppia De Girolamo-Todaro deve già sopportare il peso della giuria, unita contro di loro, tanto che nell’ultima performance li hanno definiti “anonimi”, scatenando la reazione del ballerino offeso.

Stavolta però a litigare sono stati proprio Todaro e la De Girolamo, durante le prove per la nuova esibizione. “Ti hanno messo i pesi, sei tutta lenta”, dice il ballerino. Nunzia replica: “Sei nervoso”. Un clima pesante fino a quando Todaro sbotta: “Se non ti fidi quella è la porta. Se non ti va bene, la porta è lì”. Nunzia allora prende la sua giacca e se ne va.