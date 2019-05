Stefano Oradei e Veera Kinnunen, lite furiosa in strada...per Osvaldo?

ROMA – Ancora una violenta lite tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, la coppia di Ballando con le stelle andata in crisi per il concorrente Dani Osvaldo. Il coreografo è molto geloso di Veera e del feeling che si è creato con l’ex calciatore, tanto da arrivare a chiedere scusa in diretta durante il dance show. Scuse solo apparenti, dato che la coppia sarebbe stata paparazzata mentre litigava furiosamente in strada a Roma.

A parlare della lite tra i due, che stanno insieme da 8 anni e lavorano a Ballando con le stelle, è il settimanale Oggi che scrive: “Veera e Stefano sono a cena con il più sexy dei concorrenti, Daniel Osvaldo, di cui lei è coach. E, quando Veera e Osvaldo fanno i piccioncini, tra i fidanzati scoppia la rissa”.

Il settimanale prosegue: “Ogni quarto d’ora dal locale uscivano Osvaldo e Veera. Da soli. Fumavano, erano rilassati, pieni di sorrisi, il ritratto della complicità”. Atteggiamenti che avrebbero portato Stefano ad accumulare rabbia. “Aveva l’aria sospettosa e contrariata, veniva a controllare”.

Appena Osvaldo si è allontanato, Stefano è esploso secondo il racconto di Oggi e il paparazzo racconta: “Un casino, lei non ha idea. Ero impegnato a scattare e a nascondermi: le uniche parole che agganciavo erano i “Basta!” esasperati di lei. Sarà durata tre ore, ‘sta sceneggiata. Hanno girato tutto il quartiere, a spingersi e gridare. All’alba Stefano ha convinto Veera a salire con lui in macchina. Ma gesticolavano ancora, la baruffa non era terminata”.