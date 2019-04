ROMA – Tra i quattro milioni di telespettatori che hanno seguito Ballando con le stelle 2019 di Milly Carlucci c’è anche Madonna la regina del pop. Da tempo la celebre cantante vive in Portogallo e il 30 marzo ha guardato lo show per sostenere e vedere la performance dell’amico Kevin Sampaio, il modello in gara con il gemello Jonathan.

La popstar e il modello portoghese sono amici di lunga data. Lui è stato anche protagonista di uno dei videoclip della popstar, ovvero Bitch I’m Madonna, e anche se qualcuno abbia parlato di un flirt tra loro, lo hanno smentito. Anche dalla trasmissione Kevin ha replicato secco a una curiosa Selvaggia Lucarelli: “Non sono il fidanzato di Madonna, siamo solo amici”.

A spifferare il pubblico “celebre” per Milly Carlucci è stata Roberta Bruzzone intervistata a Vieni da me. La criminologa che ricopre il ruolo di psicologa nello show ha regalato questa curiosità alla conduttrice Caterina Balivo. (Vieni da me)