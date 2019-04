Ballando con le stelle, ospiti e anticipazioni di sabato 27 aprile

ROMA – Sabato 27 aprile torna Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle. Il dance show di Rai Uno per la sua quinta serata avrà ospite una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano, il duo comico di Cochi e Renato.

I due artisti si cimenteranno insieme in una nuova sfida: dovranno infatti imparare in poche ore una coreografia realizzata per loro, che dovranno poi eseguire durante la diretta del programma. A valutare Cochi e Renato, come tutti gli altri concorrenti, la giuria in studio capitanata ca Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

I concorrenti che nella puntata di sabato 27 aprile si contenderanno il favore della giuria sono: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri – Luca Favilla; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci – Samuel Peron. Le performance delle coppie saranno accompagnate dal ritmo della Big Band guidata da Paolo Belli.

Le coppie Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, Marco Leonardi – Mia Gabusi e Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi sono state al momento eliminate dalla gara, ma continuano ad allenarsi in attesa del ripescaggio. (Fonte: Ballando con le Stelle)