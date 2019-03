ROMA – Selvaggia Lucarelli fa scoppiare in lacrime la ballerina Mia Gabusi durante la prima puntata di Ballando con le stelle. La Lucarelli in qualità di giudice ha dato uno zero all’esibizione della maestra Gabusi e dello youtuber Marco Leonardi, i due giovanissimi del programma rispettivamente con i loro 19 e 17 anni.

a, la coppia propone il boogie sulle note di ‘Somebody Told Me’. La giuria li stronca perché ritiene il boogie poco dinamico e i due devono lavorare ancora parecchio. Selvaggia Lucarelli lancia la stoccata: “Li ho visti mosci” e dà zero facendo scendere le lacrime alla giovane maestra di ballo. La Carlucci li sostiene e anche il giurato Fabio Canino rimprovera la blogger per lo zero rifilato, alla prima puntata, ai due più piccoli del gruppo. “Dare zero è di una cattiveria inaudita” dice la padrona di casa. Così, la Lucarelli spiega il suo voto: “Siete giovani ma non ho visto alcuna energia da parte vostra. E’ più carico Angelo Russo che pesa quasi ottanta chili”.

La coppia totalizza soltanto 12 e nella classifica tecnica si piazza al penultimo posto (peggio fa soltanto l’ex senatore Antonio Razzi), mentre al comando c’è Suor Cristina con 43 punti. La bolognese e lo youtuber, però, hanno tanti fan e, così, conquistano 10 punti di tesoretto social. E si prendono anche i 50 punti del tesoretto classico (punti conquistati dal ballerino per una notte Nicola Dutto, il motociclista paraplegico che balla in carrozzina). Così la maestra Gabusi e il catanese schizzano al primo posto della graduatoria e anche il pubblico da casa, con il televoto, li promuove a pieni voti alla seconda puntata (in onda il 6 aprile su Raiuno alle 20,35) nonostante le polemiche insistenti della Lucarelli. (Ballando con le stelle)