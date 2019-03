ROMA – La partecipazione dell’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo non passa inosservata a Ballando con le stelle, tanto da attirare le attenzioni della giurata Selvaggia Lucarella. La giudice è rimasta incantata dal ballo sensuale e ha lanciato una scenetta in cui finge di provarci con lui, ma che non sarebbe piaciuta al suo fidanzato. Lei stessa rivela: “Mi vibra il telefono, sarà lui che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo”.

La puntata del 30 marzo di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci è iniziata con un momento di grande emozione e commozione per il ricordo di Sandro Mayer. Poi sono iniziate le esibizioni e tra queste non è passata inosservata quella dell’ex calciatore Osvaldo in coppia con la maestra Veera Kinnunen.

La coppia si è esibita in un ballo davvero sensuale e la giudice Selvaggia non è rimasta affatto immune al fascino del calciatore. Durante le votazioni, mentre Ivan Zazzaroni parlava con Osvaldo, si è intromessa la Lucarelli: “Tu e Ivan vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?”. Una simpatica scenetta prima di premiarlo con un bel 10.

La gag non sembra essere piaciuta al compagno della blogger, Lorenzo Biagiarelli, che come lei stessa ha svelato l’ha chiamata in diretta televisiva: “Mi sta vibrando il telefono questo è sicuramente il mio fidanzato che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo”, ha affermato imbarazzata. Poi ha provato a stemperare la tensione: “O forse è mio figlio, non lo so”. Chissà come sarà andata a finire. (Ballando con le stelle)