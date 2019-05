ROMA – Scuse in diretta a Ballando con le stelle. Il ballerino Stefano Oradei ha chiesto scusa a Veera Kinnunen per la sua scenata di gelosia nei confronti dell’ex calciatore Dani Osvaldo. Scuse che la compagna ha accettato davanti a Milly Carlucci e ai giudici del dance show di Rai 2.

Gli screzi erano iniziati dopo lo scoop di Dagospia, che insinuava che tra il concorrente Osvaldo e la maestra Veera si fosse formata una particolare alchimia. Tanto era bastato a scatenare la gelosia del compagno Oradei, che aveva protestato col programma e con Veera opponendosi a una trasferta della coppia in gara.

Oradei era arrivato al punto di minacciare di lasciare Ballando con le stelle, ma in diretta durante la semifinale del 24 maggio su richiesta di Carolyn Smith si è scusato: “Io chiedo scusa a te Veera, l’ho già fatto in privato ma spero che le accetterai anche pubblicamente. Lei è una meravigliosa professionista, non c’è dubbio. Ho avuto una leggerezza, può capitare che ci siano delle discussioni. Sono orgoglioso di lei”.

La Carlucci ha aggiunto che “il momento di leggerezza” si protrae da diverse settimane: “E’ una cosa che non è accettabile, perché ci chiedevamo come potesse fare Veera a venire qua e fare la professionista come le chiedevamo noi. A 35 anni queste fragilità si gestiscono”. Selvaggia Lucarelli ha chiesto alla Kinnunen: “Esiste un’intesa tra te e Dani Osvaldo?”. Ma Veera ha replicato: “Io e Dani abbiamo una bellissima intesa sulla pista da ballo. Io sono una professionista e ho lavorato sempre in questo modo”.

Poi la ballerina ha parlato al suo compagno: “Accetto le scuse e ci vuole coraggio, ma a me è dispiaciuto tantissimo che la mia professionalità sia stata messa in mezzo”.