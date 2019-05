ROMA – Suor Cristina eliminata dalla semifinale di Ballando con le stelle del 25 maggio. La suora che ha gareggiato con il team di Stefano Oradei ha perso la sfida al televoto contro Enrico Lo Vero, che balla con Samanta Togni.

Il sospetto è che il pubblico non abbia gradito la polemica nata in questa edizione, con il ballerino Stefano che ha avuto scenate di gelosia per la compagna Veera Kinnunen che partecipa in coppia con Dani Osvaldo.

Nella prima puntata della semifinale andata in onda il 24 maggio, la conduttrice Milly Carlucci aveva chiesto a Oradei le scuse in diretta per la compagna. Il ballerino infatti ha dimostrato una gelosia eccessiva, tanto da arrivare a litigare in strada con Veera per Osvaldo e da attaccare la produzione.

Le scuse in diretta non sono piaciute al pubblico, che ha criticato la Carlucci via Twitter, e così la conduttrice tenta di recuperare dicendo al ballerino appena eliminato: “Ieri ci siamo un po’ pizzicati ma in veste di allenatrice di questa squadra e anche in veste di mamma mi sono sentita di dirti quelle cose. Rimprovero anche i miei figlioletti”. Stefano ha ringraziato così la Carlucci e ha lasciato il dance show insieme a suor Cristina.