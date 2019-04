ROMA – Milena Vukotic ancora protagonista a Ballando con le Stelle. L’attrice si è esibita con Simone Di Pasquale e proprio a proposito del ballerino aveva voluto raccontare un aneddoto al settimanale DiPiù:

“Ballando con Simone ho realizzato un mio sogno. Sono una sua grande ammiratrice fin dai tempi in cui Ballando con le Stelle lo guardavo solo in tv. Ero incantata, oltre che dalla sua bravura, dal garbo, dall’ironia, dalla dolcezza che aveva con tutte le sue partner”.

“Quando ho accettato l’invito di Milly Carlucci, la prima cosa che le ho detto è stata: Vorrei poter ballare con Simone. Da lui imparo moltissimo: sulla pista da ballo è il mio sostegno fidato, il mio compagno ideale”,

Nell’ultima puntata la Vukotic è stata pungolata da Carolyn Smith: “Quello che ti dico non è negativo, ma è una sfida: quattro coreografie quasi tutte uguali. Per la prossima settimana vorrei vedere un ballo leggermente diverso, qualcosa che non è comico o ironico, ma leggermente più profondo”.

Anche Milly Carlucci ha voluto commentare la prova dell’attrice: “Milena si emoziona come se fosse sempre la prima volta, il debutto. E’ incredibile! Ma questo suo emozionarsi è ciò che le fa dare sempre il massimo”. (Fonte RaiPlay).