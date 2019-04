ROMA – A Ballando con le Stelle il giudice Ivan Zazzaroni decide di non votare per l’esibizione registrata di Suor Cristina Scuccia. La religiosa (ex vincitrice di The Voice of Italy) non era presente nella puntata della vigilia di Pasqua perché impegnata in funzioni religiose (la sua assenza era stata abbondantemente annunciata).

A Zazzaroni non va giàù l’idea di dover votare per una esibizione registrata: “Tutti gli altri si esibiscono in diretta davanti a tante persone, lei invece in uno studio vuoto con registrazione. In questo modo la gara di ballo non ha senso, non è posta sullo stesso piano degli altri concorrenti. Lo trovo ingiusto. In questo modo c’è mancanza di rispetto nella gara: non è giusto che tutti gli altri si esibiscano in diretta e lei fa la registrata”.

In studio si erano presentati lo stesso il compagno di ballo di Suor Cristina, Stefano Oradei, insieme a due ballerine del corpo di ballo.

Della stessa opinione di Zazzaroni anche Fabio Canino, mentre Guillermo Mariotto ha difeso la decisione della religiosa: “Adesso Suor Cristina è esattamente nel luogo in cui deve essere, e che questo dia il buon esempio a tutti noi per raccoglierci e pregare”. (Fonte RaiPlay).