ROMA – Mario Balotelli con una stories su Instagram ha voluto ricordare un episodio che l’ha coinvolto da vicino e che ha visto protagonista la sua piccola Pia. Quando Fabrizio Corona è entrato in studio a Live Non è la D’Urso chiedendo scusa alla conduttrice per la famosa foto del figlio della conduttrice che fumava, il calciatore ha chiesto in maniera ironica, se facesse male vedere i propri figli utilizzati per scopi televisivi o legati al gossip. Nell’attacco via social alla conduttrice del programma di Canale 5, Balotelli si riferisce ad una vicenda legata alla figlia, avuta da Raffaella Fico, che spesso è stata al centro di dibattiti avvenuti nel salottino televisivo condotto dalla D’Urso.

Il calciatore, passato nel mercato di gennaio da Nizza al Marsiglia, ha visto un’analogia con le ospitate e la presenza della sua ex compagna, Raffaella Fico, quando chiedeva, anche tramite i programmi della D’Urso che il calciatore riconoscesse la figlia. Un attacco diretto e senza mezzi termini. Staremo a vedere se nei prossimi giorni Barbara D’Urso risponderà a Balotelli o se eviterà di dare adito ad ulteriori polemiche. (Fonte: Instagram)