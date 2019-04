Balotelli e Elodie fidanzati? Lui si infuria su Instagram ma Dandolo rilancia

ROMA – Alberto Dandolo di “Dagospia” e “Oggi” lancia la bomba: “Elodie, la cantante di “Amici”, è la nuova fidanzata di Mario Balotelli?”.

“A Milano – scrive Alberto Dandolo – è nata una nuova, clamorosa coppia: è quella formata da Mario Balotelli e l’ex allieva di Amici Elodie Di Patrizi. Chi li frequenta dice che sono persi l’uno nell’altra. Innamoratissimi, come due piccioncini… E dicono anche che sia stato lei a sedurlo con le sue curve da (ex) modella”.

Passano i minuti, passano le ore e arriva secca, e furiosa, la risposta di Mario Balotelli: “Per favore. Basta dire cazz*te. Sono single e quindi lasciatemi fuori dai vostri giornaletti bugiardi. Grazie”.

Passano i minuti, passano le ore e arriva anche la contro replica di Alberto Dandolo:

“SGOOP! Balo sul suo profilo mi smentisce, sostenendo di essere single. Caro Mariuccio ma chi ha mai scritto che tu sei accasato con Elodie? Vi state intimamente e teneramente frequentando (leggi articolo che sarà in edicola su OGGI giovedì prima di agitarti!). Smentisci anche che avete passato insieme la notte tra il 6 e il 7 aprile dopo aver amorevolmente drinkato in un noto locale gay friendly in zona via Lecco (Porta Venezia) a Milano? Dai smentiscimi questo! Con stima. A.”.