“In Italia più ignoranti che razzisti”. Lo dice Mario Balotelli al Grande Fratello Vip commentando la vicenda di Fausto Leali squalificato per la frase sui “negri”.

L’ex calciatore di Milan, Inter e Brescia Mario Balotelli era presente al Grande Fratello Vip per commentare le parole di Fausto Leali. Nella Casa tra i concorrenti c’è infatti il fratello Enock. E proprio Enock è stato preso “di mira” da un altro concorrente all’interno della casa, Fausto Leali.

Il cantante, protagonista in negativo, durante una conversazione con gli altri inquilini, si è rivolto così all’ex giocatore: “Perché è negro non glielo facciamo l’applauso”. Gli altri partecipanti hanno preso immediatamente le distanze e inevitabilmente è scoppiata la polemica.

“Io penso che in Italia – afferma Mario Balotelli sul caso Fausto Leali – non ci siano molti razzisti, ma c’è tanta ignoranza“. Poi rivolgendosi a Fausto Leali: “Non ti conosco e quindi non ti giudico. Di sicuro hai avuto un’uscita non buona. Quando dici che quella parola si può usare, la vedo più come una cosa da ignorante che da razzista. Sono convinto che tu non lo sia, anche se hai detto una cosa grave”.

Il mancato saluto con Dayane Mello

Poco prima che Mario interrompesse il collegamento con la Casa, Antonella Elia ha chiesto di poter parlare con lui: “Ti volevo dire che nella Casa c’è una donna il cui cuore palpita per te. Vuoi salutarla?”. Mario non ha sorriso immediatamente, deciso a prendere le distanze dalla cronaca rosa che l’ha travolto anche a causa di alcune dichiarazioni di Dayane. Poi ha accettato la richiesta dell’opinionista: “Io sono qua per salutare mio fratello. Non sono un tipo da gossip o da storie passate. Dayane la conosco da molti anni, le voglio bene e quindi la saluto volentieri”. (Fonte Grande Fratello Vip).