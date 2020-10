Mario Balotelli al Grande Fratello: “Caro Enock, sto per firmare per una squadra…” (foto Ansa)

Mario Balotelli in collegamento al Grande Fratello per fare una sorpresa al fratello Enock: “Presto firmerò con una nuova squadra”.

Mario Balotelli è stato protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello per fare una sorpresa al fratello Enock.

Balotelli non si è presentato di persona ma è apparso nei monitor della casa più spiata d’Italia.

Appena lo ha visto Enock si è emozionato moltissimo ma allo stesso tempo ha avuto la lucidità per chiedergli:

“Mario dove giochi? Per chi hai firmato?”.

Infatti prima di entrare al Grande Fratello Enock era rimasto con Balotelli senza squadra dopo la sfortunata esperienza con il Brescia (che è retrocesso in Serie B al termine di un campionato deludente).

Enock non poteva sapere che nel frattempo Balotelli non aveva ancora raggiunto un accordo con un’altra squadra.

Ma questa situazione starebbe per terminare. Infatti Super Mario ha dato una bella notizia al fratello:

“Sto per firmare per una nuova squadra. Quindi sarò libero ancora per poco… sto per tornare in campo”.

Dove potrebbe andare a giocare?

Balotelli vuole restare in Italia per mettersi in evidenza in chiave Nazionale. Il suo trasferimento al Genoa è saltato ma restano in corsa sia lo Spezia che il Benevento.

Super Mario è anche richiesto con una certa insistenza dal Besiktas, che è alla ricerca di un sostituto di Boateng, ma Super Mario vorrebbe rimanere in Italia.