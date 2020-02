ROMA – Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti, impegnata a raccontare un aneddoto, si è lasciata scappare una bestemmia. Resasi conto del gesto la scrittrice si sarebbe immediatamente coperta la bocca, proprio a sottolineare il fatto di aver detto qualcosa di troppo.

Il web ha subito chiesto la squalifica dal reality della Alberti visto che in altre occasioni la produzione, per questo tipo di imprechi, è stata sempre molto severa a riguardo. Rete accontentata poco dopo. Ma questa volta la scelta è stata direttamente della protagonista.

L’inatteso abbandono di Barbara Alberti dalla casa, è giunto come un fulmine a ciel sereno per tutti. Lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato di essere spiazzato dalla cosa e di doversi consultare, durante la pubblicità, con la produzione.

La richiesta è arrivata subito dopo le nomination che i 10 non immuni della casa hanno dovuto fare nella sala dei Led. “Voglio assolutamente uscire dalla Casa” ha detto la Alberti, “non ce la faccio più. Vi prego di accettare le mie dimissioni, l’altra volta sono finita in ospedale e ora non voglio più rischiare”.

Signorini ha così invitato la concorrente a pensarci bene lasciandole il tempo di uno stacco pubblicitario per farlo. Poco dopo, rientrati dalla pubblicità, Signorini le ha chiesto: “Sei decisa a lasciare immediatamente?”. La risposta di Barbara Alberti non ha lasciato spazio a dubbi: “È stata un’esperienza infinitamente bella ma non reggo questo gioco con i nervi. Preferisco lasciare finché è tutto così bello”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)