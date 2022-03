Barbara Boncompagni chi è, età, padre, madre svedese, sorelle, marito, figli, vita privata, Raffaella Carrà. Cantante e autrice televisiva, è una delle figlie di Gianni Boncompagni. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, la biografia di Barbara Boncompagni

Barbara Boncompagni è nata a Roma il 26 marzo 1963. Allo stato attuale ha dunque 58 anni. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. Non si hanno notizie circa la sua altezza e il suo peso.

Figlia di Gianni Boncompagni, debutta in televisione nel 1980 nella trasmissione del padre Drim, di cui canta la sigla Con i piedi all’insù, pubblicata come singolo con un certo successo. La trasmissione andava in onda nella serata sulla RAI e dedicava al varietà, ma sfida i film proposti da Italia 1.

Marito, figli, Instagram, la vita privata di Barbara Boncompagni

Di sicuro Barbara ha un marito. Lo si desume da un post pubblicato qualche tempo fa sui social, in cui annunciava di aver festeggiato 35 anni di matrimonio. Purtroppo non sappiamo nulla sulla identità di quest’uomo. La coppia però ha due figli. b, nato quando Barbara era giovanissima, e Brando, nato poco dopo. Ha un account ufficiale su Instagram.

Padre, madre svedese, sorelle, la famiglia di Barbara Bomcompagni

Barbara è figlia di Gianni Boncompagni e di una donna svedese, di cui non conosciamo l’identità. Ha due sorelle, Claudia e Paola. La moglie di Boncompagni era una aristocratica svedese, femminista, sindacalista. Poco dopo aver partorito le tre figlie lasciò Gianni e tornò in Svezia. Lui le crebbe da solo.

Barbara Boncompagni e il rapporto con Raffaella Carrà

Barbara è stata molto legata a Raffaella Carrà, a lungo fidanzata col padre: “Raffaella è stata come una mamma per me. Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre. Avevamo un rapporto di grande complicità. Con me in particolare, che poi ho proseguito la mia strada nel mondo dello spettacolo, è stata una maestra”.