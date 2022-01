Barbara Bouchet chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli, Alessandro Borghese

Chi è Barbara Bouchet? Dove e quando è nata? Cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, il vero nome è Barbara Gutscher, è nata a Reichenberg, in Germania, il 15 agosto del 1944. L’attrice ha quindi 78 anni. L’attrice è alta circa 166 cm.

Dopo aver partecipato ad alcuni show tedeschi, Barbara Bouchet negli anni ’60 si trasferì a Hollywood e cambiò nome in Barbara Bouchet.

Negli anni ’70 tornò in Europa e in Italia diventò una vera e propria star come protagonista delle cosiddette commedie sexy all’italiana.

Marito, figli, Alessandro Borghese: la vita privata di Barbara Bouchet

Barbara Bouchet è stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e lo chef Alessandro Borghese.

Su Alessandro, famoso chef, la Bouchet ha detto: “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto “boh” e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene”.

Alessandro l’ha resa nonna tre volte: Alexandra e Arizona, nate dal matrimonio con Wilma Oliverio e un ragazzo di 14 anni della cui esistenza è venuta a conoscenza dai giornali. “Mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto, sì, anche perché adesso ha 14 anni, spero che mio figlio al più presto fa in modo che sia io che le sue figlie le mie nipotine possiamo abbracciare suo figlio“, ha raccontato la Bouchet ai microfoni di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me trasmessa il 5 febbraio 2020.