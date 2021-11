Barbara Cola chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della cantante e attrice italiana

Chi è Barbara Cola: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della cantante e attrice italiana. Barbara è tra i partecipanti alla puntata odierna di Tale e quale show su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Barbara Cola

La cantante è nata il 8 febbraio 1970 (età 51 anni), Bologna. E’ alta 170 cm per un peso forma di 58 kg. Barbara Cola è una cantante e attrice italiana che fa parte del cast di Tale e quale show.

Il marito e i figli, la vita privata di Barbara Cola

Diciamo subito che la cantante non parla mai della sua vita privata perché è molto riservata. Preferisce parlare dei suoi prossimi progetti professionali. Comunque dovrebbe essere single. Non dovrebbe essere sposata e non dovrebbe avere figli.

La carriera di Barbara Cola nel mondo della musica e della televisione

Riportiamo di seguito, la carriera musicale ed i singoli della Cola.

1995 – In amore (in duetto con Gianni Morandi)

(in duetto con Gianni Morandi) 1995 – Libera

1996 – Vita I Love You

2000 – Come quando piove al sole

2017 – A mezz’aria

2019 – A quando l’amore?

Ecco invece, la carriera televisiva della concorrente di Tale e quale show su Rai 1.