ROMA – Nella discussione tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger si intromette Barbara D’Urso. Dal salotto di Pomeriggio 5 la conduttrice critica la Marcuzzi per aver tirato in mezzo nel discorso “moralista” contro la Henger, che ha alimentato il canna-gate con Francesco Monte all’Isola dei Famosi, anche la figlia Mercedesz.

La conduttrice del talk show di Canale 5 infatti ha deciso di non lasciar cadere le parole della Marcuzzi, che dopo lo scandalo che ha travolto questa edizione dell’Isola, ha sbottato contro Eva Henger accusandola di essere una “moralista” e rimproverandola perché ha esagerato. Nel suo sfogo, la Marcuzzi coinvolge anche la figlia della Henger, scatenando la reazione non solo dell’ex attrice di film per adulti ma anche della D’Urso:

“A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. Quella è l’unica cosa che mi è sfuggita. Poi non voglio commentare”.

Insomma, un “non commento” che però è una evidente frecciatina alla collega. Solo una difesa della Henger oppure una risposta piccata per lo sfogo della Marcuzzi, che ha sottolineato come l’ex naufraga sia andata in molti talk show a parlare del canna-gate. Da Striscia la Notizia a…Pomeriggio 5, proprio il programma condotto dalla D’Urso.