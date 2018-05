ROMA – Irruzione in diretta a Pomeriggio 5: un giovane che da tempo segue i giornalisti, un po’ come un tempo faceva l’ormai noto disturbatore Gabriele Paolini o Niki Giusino, si è appalesato con insistenza dietro ad una inviata del programma pomeridiano Mediaset condotto da Barbara D’Urso. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Voleva forse interrompere il collegamento dal Quirianale, o semplicemente dare un po’ fastidio con la sua presenza. Fatto sta che qualcuno ha tentato di allontanarlo con la forza.

A quel punto è intervenuta da studio Barbara D’Urso, che ha interrotto l’inviata e ha chiesto al “signore” di non provare inutilmente ad allontanare il ragazzo: “Scusami Giorgia, dì a quel signore di non cacciare nessuno, per favore. C’è il solito sciocco che scioccamente sta lì. Lasciatelo lì che non voglio vedere scene di pseudo, seppur blanda, violenza. Noi ce ne freghiamo. Vai avanti!”. “Ok può stare qui, tanto lo conosciamo ormai…”, la replica dell’inviata. Ovviamente il siparietto è subito diventato virale in rete: “Carmelita 1, solito sciocco 0”, scrive qualcuno…