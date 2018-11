ROMA – Barbara D’Urso è una conduttrice decisamente corteggiata, anche dalla televisione d’oltralpe. I fan in massa le chiedono di condurre il Grande Hermano Vip, versione spagnola del Gf vip nostrano. C’è poi chi per lei ha pensato ha un ruolo d’attrice ancora più lontano: rumors sostengono che per lei sarebbe pronto un ruolo in Beautiful.

La regina dei salotti televisivi nostrani sarebbe dunque richiestissima anche dai fan stranieri. Da Pomeriggio 5 a Domenica Live, passando per il Grande Fratello Vip, la D’Urso tratta temi e intrattiene telespettatori. Per questo motivo anche in Spagna e oltreoceano avrebbe molti fan. Proprio uno di loro avrebbe lanciato una campagna per vedere la D’Urso alla conduzione del Grande Hermano Vip e lei stessa ha risposto “chissà”, scatenando i fan.

Un’altra avventura sarebbe poi pronta per lei oltreoceano: un ruolo nella soap opera che va in onda su Canale 5 da oltre 30 anni. Intrighi amorosi, discussioni che ancora oggi appassionano milioni di fan, che sarebbero felici di vedere la D’Urso nel cast.