ROMA – Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 lancia una rivelazione sul programma televisivo. “Questo è l’ultimo caffeuccio che ci prendiamo insieme in diretta”, ha detto la conduttrice di Canale 5 durante l’anteprima del programma.

Il motivo? La stessa D’Urso lo svela: “La dottoressa Giò è stata investita, stasera ci sarà l’ultima puntata. Non sto scherzando, non so come andrà a finire…”. Solo un piccolo scherzo ai telespettatori da parte della conduttrice, che ne ha approfittato per lanciare l’ultima puntata della fiction che la vede protagonista.

Dopo aver svelato il mistero, la D’Urso ha ringraziato tutti per “il record di ascolti di ieri”. Un ringraziamento ai fan che dopo le rassicurazioni hanno tirato un sospiro di sollievo.