ROMA – Barbara D’Urso fa la pace con Valentina Vignali in diretta tv, a Pomeriggio Cinque. In realtà, ha precisato la conduttrice di Canale Cinque, non c’era mai stato un vero e proprio litigio, solo un’incomprensione dovuta ad un commento fatto da lei su un video postato su Instagram in cui la cestista riminese lanciava banconote da 50 e 100 euro.

Barbara D’Urso non aveva apprezzato e, pur non conoscendo ancora la giocatrice di basket e modella, aveva criticato quel comportamento: “Ho visto il video sui siti e ho detto ‘Chi è questa cretina che mette i soldi in esposizione?”, ha spiegato in trasmissione la conduttrice, in presenza della stessa Vignali. E poi ha ribadito: “E comunque è quello che penso, che una che fa così è una cretina, voglio bene a Valentina ma ha capito un po’ la lezione”.

La cestista ha poi parlato del suo rapporto con i social e della sua relazione con il collega Stefano Laudoni, interrotta dopo quattro anni e ripresa nelle ultime settimane. Valentina Vignali ha spiegato che per lei mettere tutto sui social è normale, ma è stata su questo punto duramente attaccata dagli altri ospiti in studio.