MILANO – Gelo tra Barbara D’Urso e Aida Yespica. Secondo quanto riferisce il sito Anticipazioni.tv, la conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe “furiosa” con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il motivo sarebbero le parole dette da Aida durante un’ospitata al programma Mediaset. La modella venezuelana era stata invitata per parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello e della sua relazione con Giuseppe Lama, detto Geppy, l’uomo con cui stava prima di entrare al GF Vip. Secondo Anticipazioni.tv, però, Aida Yespica avrebbe “mentito spudoratamente alla conduttrice e dunque a tutto il suo pubblico” e “circola voce che Barbara D’Urso non solo abbia preso malissimo la cosa, ma abbia addirittura chiamato Aida Yespica per manifestarle a voce tutto il suo disappunto!”.

Durante la trasmissione, la conduttrice ha chiesto ad Aida come andasse la storia con Geppy e lei ha risposto candidamente che con Geppy andava tutto a gonfie vele. Ma le cose non stavano così, secondo quanto scrive Anticipazioni.tv:

Peccato che i due invece si erano già lasciati! Ma allora che bisogno c’era di mentire? Semplice, la Yespica aveva già rilasciato un’intervista sulla rottura dando l’esclusiva a Chi. La mattina dopo, infatti, è uscito il nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini sul quale si legge che la 35enne venezuelana ha lasciato Giuseppe Lama spiegando: “Non devo aver paura. Anche di camminare da sola. Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima” ha concluso, ammettendo il fallimento anche della sua ultima relazione. “Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire ‘Ti Amo’. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro”.