ROMA – A “Domenica Live” Barbara D’Urso, mentre stava rispondendo agli insulti di John Vitale, ha rimproverato anche l’inviato de “L’Isola dei Famosi”, Alvin. L’inviato, infatti, mentre Alessia Marcuzzi trattava dell’argomento in puntata, aveva detto: “Vorrei dire che sarebbero frasi gravi anche nei confronti di un uomo”.

Ma cosa è successo? John Vitale, ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi, in alcuni vecchi post su Facebook aveva insultato pesantemente Barbara D’Urso. Alessia Marcuzzi e la produzione del reality, dopo aver scoperto i post, ha poi deciso di parlarne in trasmissione. E alla fine Vitale ha deciso di lasciare il programma:

“Caro Alvin – ha detto Barbara D’Urso in diretta – ci sono rimasta male, certo anche se fosse stato scritto ad un uomo sarebbe stato grave, ma rivolto ad una donna non è la stessa cosa”.

A chi su Instagram gli ha scritto “La d’Urso ti ha steso”, Alvin ha poi risposto: “Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna”.