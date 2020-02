ROMA – E’ Tiberio Carcano l’uomo che Clizia Incorvaia stava frequentando poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e incontrare Paolo Ciavarro.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Lory Del Santo ha rivelato di essere a conoscenza di un’altra relazione vissuta da Clizia lo scorso anno con un uomo che non sarebbe Carcano: “Lei aveva un altro prima di entrare nella Casa. Il 23 ottobre ero a cena con dei miei amici che poi l’hanno raggiunta. Quella sera litigavano, Clizia e quest’uomo, e lui la chiamava ‘amore’. Ho foto dei due insieme, me l’hanno mandata”.

Barbara D’Urso, quindi, ha spiegato che sarebbe stato lo stesso Tiberio Carcano a chiederle di rendere nota la sua versione dei fatti. Non è il compagno di Clizia, né la starebbe aspettando: “Io so una cosa diversa. Questo uomo di cui parli tu è precedente. C’è un altro uomo, si chiama Tiberio. È un mio carissimo amico, non è abituato ad andare in televisione e non è abituato alle interviste. Lui e io ci sentiamo 120 volte al giorno perché lui è rimasto sorpreso da questa situazione. Le trasmissioni lo cercano, i giornali lo cercano perché lui passa come quest’uomo che la sta aspettando fuori. La realtà, e mi ha chiesto lui di dirlo, è che Tiberio e Clizia hanno avuto questa liaison durata un mese” ha detto la d’Urso.

“Tiberio è una persona carinissima – ha concluso la conduttrice -. Si è separato da circa un anno da una donna meravigliosa che è una mia cara amica, hanno una bambina. Lui è single ma ha frequentato Clizia per un mese. Poi lei è entrata nella Casa e lui le ha detto di comportarsi da donna single. Le aveva chiesto anche di essere riservata. Quindi adesso che è uscito fuori il suo nome, lui è sotto shock”. (fonte POMERIGGIO 5)