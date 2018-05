Barbara D'Urso attacca Romina Power: "Lei non vuole che si parli di gossip ma..."

ROMA – Ad Amici, sabato sera, Romina Power [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha spiazzato tutti cambiando le strofe di Felicità con parole che sembravano dirette a Barbara D’Urso e al suo Grande Fratello:

“Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente”.

E lunedì è arrivata la replica della D’Urso nel corso di Pomeriggio 5:

“Perché Romina avrebbe dovuto fare una cosa contro di me? Non comprendo. Evidentemente lei non mi giudica all’altezza di poterla intervistare, me ne sono fatta una ragione. Però volevo dire a Romina che lei non vuole che si parli di gossip, però se lei continua ad andare nelle televisioni a fare interviste, a parlare dell’amore di Al Bano, è normale che poi se ne parli. Ma è anche la parte positiva di questo lavoro. Poi vendi dischi…”.